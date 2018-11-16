Tarihi Merkezlerde Kültürel Buluşma

Yıldırım ilçesinde kaderine terk edilmiş, harabe halde dururken, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra ilk günkü özgür mimarisiyle İncirli Kültür Merkezi olarak kente kazandırılan tarihi hamam, ilçede kültürel buluşmaların merkezi haline geldi. Bursa Eğitim Göllülerinin Kızılay Haftası etkinlikleri, Kalp Aritmi Hastanesi İş Güvenliği Eğitimi, Ülkü Ocakları Taş Mektep programı, Yedi İklim Dershanesi Farkındalık Programı gibi etkinliklere ev sahipliği yapan merkezin en renkli konukları da mahalle muhtarları oldu. Mühürden Notaya sloganıyla koro kuran Bursalı Muhtarlar, provalarını tarihi mekanda yaparken, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün Keman Kursları ve Bursa Musiki Sanatı Derneğinin koro çalışmaları da burada gerçekleştirildi.

Mudanya'da kültürel buluşmaların en önemli adresine gelen tarihi Hasan Bey Sanat Merkezi de çocuklara yönelik etkinliklerle ön plana çıktı. Her Çarşamba günü yapılan çocuklara yönelik el becerisi atölye çalışmaları renkli görüntülere sahne olurken, pazartesi günleri de Masal Gezginleri, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalıyla çocukların karşısına çıkıyor.