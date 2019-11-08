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Tarihi mermer sütun doğalgaz kazısını durdurdu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçtiğimiz yıl başlanan doğalgaz kazı çalışmaları durma noktasına geldi.

08.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:36 Tarihi mermer sütun doğalgaz kazısını durdurdu
'in ilçesinde geçtiğimiz yıl başlanan doğalgaz kazı çalışmaları durma noktasına geldi. Doğalgaz kazısı sırasında meydana çıkan tarihi eserler kazıyı durma noktasına getirdi.

Erdek'te Zübeyde Hanım Caddesinde devam eden doğalgaz kazılarında çıkan tarihi hamam taşı, mermer sütun ve kemik parçası kazıların durdurulmasına neden oldu. Yetkililer tarafından henüz açıklama yapılmazken, mermer sütun başlığın Bandırma Müzesi Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, Güncel

Kaynak: İHA

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