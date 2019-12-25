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Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini

Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Hristiyan vatandaşlarca Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.

25.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:09 Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini

 

'daki tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Hristiyan vatandaşlarca Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayinde mumlar yakılıp, dualar okundu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan tarihi Meryem Ana Süryani  Kilisesi'nde, Papaz Yusuf Akbulut'un yönetiminde Noel ayini düzenlendi. Diyarbakır'da yaşayan Hristiyan vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışından gelen davetlilerin de katıldığı ayinde, cemaat üyeleri mum yakıp, dua etti. Ayinde, cemaat üyeleri tarafından İncil'den bölümler okunarak, Hz. İsa'yı anlatan ilahiler seslendirildi.



Meryem Ana, Diyarbakır, Noel, Güncel

Kaynak: DHA

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