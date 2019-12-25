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Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel kutlaması yapıldı

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayinle Noel kutlandı.

25.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:35
'ın tarihi ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.
Tarihi kilisede papaz Yusuf Akbulut'un yönettiği ayinde, ilahiler seslendirildi. Süryani cemaat üyelerinin mum yakıp dua okuduğu ayinin sonunda, kiliseye gelenlere çörek ve şeker ikram edildi.
Akbulut, ayinin ardından yaptığı konuşmada, Hazreti İsa'nın dünyaya gelişi nedeniyle bugünü kutladıklarını söyledi.
Bugünün kendileri için çok kutsal olduğunu belirten Akbulut, "Bütün Hristiyanlık dünyası 2 bin yıldan beri bugünü kutluyor. İsa Mesih'in doğuş bayramı tüm dünyaya huzuru ve kardeşliği getirsin. Bu bayramın tüm dünyada hayırlara vesile olmasını diliyoruz." dedi.
Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel kutlaması yapıldı

Meryem Ana, Diyarbakır, Noel, Sur, Güncel

Kaynak: AA


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