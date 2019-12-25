Haberler » Güncel » Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber

Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü

Gaziantep'te kaçak kazı yapanların kazdığı çukurlar nedeniyle tarihi mezarlıkta köstebek yuvalarını andıran görüntüler ortaya çıktı.

25.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:09

'in İslahiye ilçesinde bulunan tarihi mezarlıkta kaçak kazı yapanların kazdığı çukurlar nedeniyle köstebek yuvalarını andıran görüntüler ortaya çıktı.

TAŞLAR TAHRİP EDİLDİ, ÇUKURLAR KAZILDI

İslahiye ilçesi Türkbahçe Mahallesi'nde bulunan tarihi mezarlık, kaçak kazııcılar tarafından talan edildi. Onlarca ve yüzlerce yıl öncesinden kaldığı iddia edilen mezarlıktaki taşlar tahrip edilirken, çukurlar kazıldı. Köstebek yuvasına dönen mezarlıkta kaçak kazı yapanlardan bıkan mahalleli ise çareyi duvar örmekte buldu.

ALTIN BULMA HAYALİYLE DELİK DEŞİK ETTİLER

Mahallelinin desteği ile mezarlıkta duvar ören Mahalle Muhtarı Gülay Çetin, "Zamanında define aramışlar. Özellikle bu yatırın bulunduğu bölgenin çevresini talan etmişler. Altın bulma hayaliyle mezarlık köstebek yuvasına dönüştürülmüş" diye konuştu.

Muhtar Çetin, örülen duvarın kaçak kazıcılara engel olup olmayacağını bilmediklerini ifade etti.

Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü

Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:34   Keşan'da "engelliler fidanlığı" oluşturuldu - Haber
17:32   Pakdemirli: "(Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam... - Haber
17:32   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Toplamda 260 hektar... - Haber
17:31   Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım - Haber
17:28   Kırım Başsavcılığı, Kırım Köprüsü hakkında soruşturma başlattı - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
16:06   TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı - Haber
15:34   Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Haber
15:33   Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor! - Haber
25.12.2019 17:41:10