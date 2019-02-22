Tarihi Mirasa Osmangazi İmzası

Osmanlı'nın kurulduğu ulu şehir Bursa'da tarihi eserlerin ayağa kaldırılması ve yaşatılması adına birçok projeyi hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, Kayhan Mahallesi'ndeki sivil mimarlık örneği yapıyı restore etti. Zemin artı 2 kat olmak üzere toplam 700 metrekare alana sahip olan tarihi yapı, zemin katı betonarme, birinci ve ikinci katları ise ahşap olarak inşa edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılmasına yönelik çalışmalarda öncü belediye olduklarını belirtti. Tarihi binanın Kayhan Çarşısı'na değer katacağını ifade eden Başkan Dündar, "Bursa'nın farklı bölgelerinde yok olmaya yüz tutmuş tarihi yapıların izini bularak, ayağa kaldırıyoruz. Tarihi eser çalışmalarımız ile Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirildik. Aynı zamanda 12 farklı noktada restorasyon çalışmalarımızı da gerçekleştirdik. Birbirini takip eden bu çalışmalarla birlikte, yeni dönemdeki turizm hedefimiz de ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemiz, Türkiye gündemine oturdu. 300 bine ulaşan ziyaretçi sayımız, turizm firmalarının da ilgisini çekti. Bundan sonra firmalarımız programlarını Panorama 1326 Bursa merkezli, Kayhan, Ulucami, Yeşil Türbe, Emir Sultan gibi yeni rotalar ile şekillendirecek. Böylece esnafımız da kazanacak" dedi.

Sağlam adımlarla ileriye yönelik projeler geliştirdikleri vurgulayan Başkan Dündar, "Kayhan Çarşımızın simgesi olan Şadırvanlı Han'ın restorasyonuna Kasım ayında başladık. Şadırvanlı Han'ı avlusu, dükkanları ile aslına uygun şekilde yenileyerek sosyal ve kültürel tesis olarak hizmete açacağız. Tarihi Han, içerisinde yer alan dükkanları, sergi ve toplantı salonları ile sosyal ve kültürel hayata renk katacak, tarihi çarşımızı canlandıracak. Biz restorasyonu sadece binaları yenilemek olarak görmüyoruz. Biz restore ettiğimiz yapılarla ekonomiye, kültüre, sanata, sosyal hayata katkı sağlayabilecek değer üretiyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa için kalıcı işler, kalıcı eserler yapıyoruz. Kayhan'dan Hisar'a kadar her yerde Osmangazi imzası var. Bizim reklam anlayışımız hizmettir" diye konuştu.

Tarihi binanın Bursa'nın iyilik eli olarak hizmet vereceğini kaydeden Başkan Dündar, "Meclisimizde yaptığımız ihale ile bu güzide eseri İHH'nın kullanımına tahsis ettik. Birlikte birçok çalışma yürütüyoruz. İstedik ki dünya çapında gönüllü faaliyetleri yapan İHH'nın emeğine, çalışmasına bir katkı sunalım. Belki eğitim yardımları kapsamında yüzü gülen bir çocuğun sevincine ortak oluruz, belki su kuyusundan kana kana su içip elhamdülillah diyen ihtiyaç sahibinin duasına ortak oluruz. Belki savaş sebebiyle vatanında zor durumda olan ya da vatanından edilmiş bir mazlumun Allah razı olsun duasına mazhar oluruz dedik. Hem sınırlarımıza hem de Suriye'ye birçok kez yardım tırları gönderdik. Bosna'nın yaşadığı sel felaketinde yine bir dayanışma içerisinde oradaki soydaşlarımıza destek olmak için çalıştık. Bundan sonra da işbirliğimiz devam edecek. Muhtaçlara, yetimlere, dünya mazlumlarına yardım etmek amacında olan İHH'nın yeni binasında daha çok hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah sıkıntısı olan kardeşlerimizin gönlüne ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan da sivil mimarlık örneği yapıyı Bursa'ya kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. İnsani Yardım Vakfı olarak 26 yıldır, 160 ülkede faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Kaptan, "Osmangazi Belediyemiz, mazlum coğrafyalarda yapılan çalışmalara her zaman destek oldu. Bu dönemsel yardımların kalıcı hale gelmesine önemli bir adım attı. İnşallah binamız mahallemizin canlanmasına vesile olacak" diye konuştu.

Açılış törenine; Bursa Büyükşehir Başkanvekili Zehra Sönmez, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Bültenler