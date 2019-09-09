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Tarihi Mısır Çarşısı'nda aşure dağıtıldı

Muharrem ayı dolayısıyla tarihi Mısır Çarşısı'nda aşure dağıtıldı.

09.09.2019 15:22
Muharrem ayı dolayısıyla tarihi Mısır Çarşısı'nda aşure dağıtıldı.
Fatih Belediyesi, Mısır Çarşısı içine stant kurarak, dev kazanlarda pişirilen aşureyi vatandaşlara ikram etti.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 20 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi.
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını belirterek, "Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden insan bugün Mısır Çarşısı'nda. Beraber aşure kazanı kaynattık ve dağıtıyoruz. Hem milletimizin hicri yılbaşını hem de Muharrem ayını tebrik ediyorum." dedi.
Tarihi Mısır Çarşısı'nda aşure dağıtıldı

Fatih Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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