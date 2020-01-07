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Tarihi mozaiği tahrip eden kaçak kazıcılar polise yakalandı

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçıları, yeni yapılan bir evin bodrum katında define aradı.

07.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:44 Tarihi mozaiği tahrip eden kaçak kazıcılar polise yakalandı
'da tarihi eser kaçakçıları, yeni yapılan bir evin bodrum katında define aradı. Evin altını kazdıkları tünellerle adeta köstebek yuvasına çeviren şahıslar, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyete Müdürlüğü ekipleri ilçesindeki bir evin içerisinde define amaçlı kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı çıkaran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu eve baskın düzenledi. Baskında evin bodrum katında çok sayıda tünel olduğu gözlendi. Tünellerin içine giren polisler, oda şeklindeki bir mağarada yaklaşık 4 metrekare genişliğinde yere döşenmiş tarihi bir mozaik olduğunu belirledi. Mozaiğin birçok noktasında kazı yapılarak tahrip edildiğini fark eden polisler, etrafta yaptıkları aramada ise 2 adet kürek, 1 adet elektrikli kırıcı, 1 adet matkap ile 1 kazma ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Eyyübiye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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