Haberler » Güncel » Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltında - Haber

Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltında

AFYONKARAHİSAR'da, jandarma ekiplerince durdurulan 2 araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 3 Tevrat ve 3 yazılı şerit ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

10.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:28Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltında

AFYONKARAHİSAR'da, jandarma ekiplerince durdurulan 2 araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 3 ve 3 yazılı şerit ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, ellinde tarihi eser niteliğinde malzemeler bulunan şüpheliyi ve irtibata geçtiği kişileri takibe aldı. İhsaniye ilçesi Gazlıgöl mevkisindeki yol kontrol ve arama çalışması sırasında şüphelilerin bulunduğu iki aracı durduran jandarma ekipleri, araçlardaki S.T., Y.E., M.Y., M.K., F.Ç. ve İ.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada 3 Tevrat ve 3 yazılı şerit olmak üzere 6 parça tarihi eser ele geçirildi.Tarihi eserlere el konulurken, gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.



Jandarma, Tevrat, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 20:00:59