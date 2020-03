Tarihi Odunpazarı bölgesinde Korona virüs sessizliği

Tarihi Odunpazarı bölgesinde Korona virüs sessizliğiKorona virüs en çok esnafı etkilediESKİŞEHİR - Korona virüs salgını sebebiyle Eskişehir 'in tarihi Odunpazarı bölgesi boş kalırken, esnaflar ise satış yapamadıklarından dolayı durumlarının çok kötü olduğunu ifade etti. Korona virüs salgının dünyaya yayılması Türkiye 'de de küçük esnafı vurmuş durumda. Vatandaşlar evlerinden çıkmayarak virüsten korunmaya çalışırken, küçük esnaf ise iş yapamamaları sebebiyle çaresiz kaldı. Eskişehir'in tarihi ve kültürel açıdan önemli bölgelerinden biri olan, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu Odunpazarı ilçesi ise Korona virüs salgını nedeniyle boşalmış durumda. Normal zamanda adeta adım atacak yerin bulunmadığı Odunpazarında bulunan esnaflar ise adeta kan ağlıyor. Vatandaşların sokağa çıkmaması sebebiyle işlerinde düşüş yaşayan esnaflar, bir an önce salgının bitmesini ve eski günlerine geri dönmelerini bekliyor."Başka geçim kaynağım olmadığı için mecburen çalışıyorum"Odunpazarında Lüle taşı ustası olan ve geçimini buradan sağlayan Seyfettin Savran, buraları daha önce bu kadar sessiz görmediğini söyleyerek, "Bizim işler tamamen kesildi. Esnafların hepsi dükkanlarını kapattı. Bende 1-2 saat çalışıp evime gidiyorum. Başka geçim kaynağım olmadığı için mecburen çalışıyorum. Buradaki insanların çoğu kiracı. Bomboş hayalet bir şehre döndü Odunpazarı. Buraları hiç böyle sessiz görmedik, insanlar kalabalıktan zor geçerlerdi" ifadelerini kullandı."37 seneden beri bu mesleği yapıyorum ama böyle bir kriz görmedim"Bir helvacıda çalışan Rasim Olcay ise böyle bir kriz görmediğini belirterek, "37 seneden beri bu mesleği yapıyorum ama böyle bir kriz görmedim. Korona virüsten dolayı işlerimiz bozuk, hiç gelen giden yok. Müşteri senden sen müşteriden korkuyorsun. Uzak duruyoruz, düzgün diyalog kuramıyoruz. Dükkan sahipleri kiralarını isteyecek. Biz nasıl ödeyeceğiz? Yevmiyeler çıkacak mı çıkmayacak mı o da belli değil" dedi.

Kaynak: İHA