Tarihi "Ortamahalle Konukevi" Turizme Kazandırılacak

Trabzon
'un Akçaabat
ilçesinde, 1988'de büyük bölümü "kentsel sit alanı" ilan edilen ve tarihi dokusu korunan Ortamahalle'deki konukevi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.
Osmanlı dönemine ait evler, konaklar, çeşmeler, sokaklar ve mahalle kültürünün bir bütün halinde sergilendiği Ortamahalle, tarihi dokunun bugüne kadar aktarılabildiği nadir yerleşim yerleri arasında bulunuyor.
Uzaktan bakıldığında Arnavut kaldırımlı sokakları, dik yokuşları ve dar meydanlarıyla adeta yağlı boya tabloyu andıran Ortamahalle'de yer alan yaklaşık 150 yıllık tarihi ahşap binanın restorasyonu, Büyükşehir Belediyesince yapılıyor.
Restorasyon çalışmaları kapsamında söküm işlemleri tamamlanan bina, aslına uygun olarak yeniden turizme kazandırılacak.
Yaklaşık 2 milyon 797 bin liraya ihale edilen restorasyon çalışmasının, 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
"Tarihi korumaya, ortaya çıkarmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tarihi yapıların yaşatılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.
Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok büyük adımlar attıklarını aktaran Gümrükçüoğlu, muhtelif alanlarda bulunan tarihi yapılarla da özel ilgilendiklerini anlattı.
Yürüttükleri restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:
"Dernekpazarı
ilçemizde tarihi okul binasını restore ederek şehrimize kazandırmış olduk. Aynı şekilde Akçaabat Ortamahalle'de tarihi konukevinin restorasyon çalışmalarına başladık. Ortahisar
ilçemizde tarihi Kızlar Manastırı'nın restorasyonunda sona gelmiş durumdayız. Yine Ortahisar ilçemizde tarihi Taşkın Konağı'nın restorasyonunu tamamlamıştık. Trabzon'da tarihi korumaya, ortaya çıkarmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz."
Trabzon,Akçaabat
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:47