Tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık dezenfekte edildi
Bursa'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan "Osmanlı köyü" Cumalıkızık'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
17.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:16
Bursa 'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan "Osmanlı köyü" Cumalıkızık 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
Özellikle hafta sonlarında ziyaretçi yoğunluğu oluşan turistik mahallede, Yıldırım Belediyesinin özel kıyafetli ve maskeli personeli tarafından meydan, sokaklar, otobüs durakları ile alanlar ilaçlandı.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamusal alanda Kovid-19 ile mücadeleye daha fazla önem verdiklerini söyledi.
Temizlik ve hijyene çok dikkat ettiklerini belirten Yılmaz, "Cumalıkızık gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu tarihi mekanlarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Dezenfeksiyon işleminin belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceğini, temizlik çalışmalarının da süreceğini dile getiren Oktay Yılmaz, "Burada kafeteryalar kapalı ama kahvaltı mekanları açık. O anlamda mümkün olduğunca hemşehrilerimizin de misafirlerimizin de kendi evlerinde kahvaltı yapmalarını, yemek yemelerini öneriyoruz. Mecburi durumlarda gıda ihtiyaçlarının giderilmesi için bu tip mekanlar açık şu anda." diye konuştu.
Yılmaz, hükümetin yeni tip koronavirüsle mücadelede üzerine düşeni yaptığını belirtti.
Vatandaşların da sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini anlatan Belediye Başkanı Yılmaz, "Herkes temizliğine, hijyenine, bakımına dikkat ederse, bu salgını hiçbir panikle karşılaşmadan atlatırız." ifadelerini kullandı.
Özellikle hafta sonlarında ziyaretçi yoğunluğu oluşan turistik mahallede, Yıldırım Belediyesinin özel kıyafetli ve maskeli personeli tarafından meydan, sokaklar, otobüs durakları ile alanlar ilaçlandı.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamusal alanda Kovid-19 ile mücadeleye daha fazla önem verdiklerini söyledi.
Temizlik ve hijyene çok dikkat ettiklerini belirten Yılmaz, "Cumalıkızık gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu tarihi mekanlarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Dezenfeksiyon işleminin belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceğini, temizlik çalışmalarının da süreceğini dile getiren Oktay Yılmaz, "Burada kafeteryalar kapalı ama kahvaltı mekanları açık. O anlamda mümkün olduğunca hemşehrilerimizin de misafirlerimizin de kendi evlerinde kahvaltı yapmalarını, yemek yemelerini öneriyoruz. Mecburi durumlarda gıda ihtiyaçlarının giderilmesi için bu tip mekanlar açık şu anda." diye konuştu.
Yılmaz, hükümetin yeni tip koronavirüsle mücadelede üzerine düşeni yaptığını belirtti.
Vatandaşların da sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini anlatan Belediye Başkanı Yılmaz, "Herkes temizliğine, hijyenine, bakımına dikkat ederse, bu salgını hiçbir panikle karşılaşmadan atlatırız." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Cumalıkızık, Bursa, Güncel
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