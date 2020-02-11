TARİHİ PAŞABAHÇE VAPURU YENİLENMEK İÇİN HALİÇ TERSANESİ'NE ÇEKİLİYOR

Elif YAVUZ/ İSTANBUL, DHA

Tarihi Paşabahçe Vapuru restore edilmek ve deniz ulaşımına yeniden kazandırılmak üzere Haliç Tersanesi'ne çekiliyor.

Adını aldığı Paşabahçe semtinin yanı başında kaderine terk edilen Paşabahçe Vapuru 10 yıllık aranın ardından, Barış Manço ve Moda gemileri gibi baştan aşağı yenilenecek. Tarihi vapurun iki yıl sürmesi planlanan yenileme çalışmalarının ardından 2022 yılında tekrar İstanbullular ve Boğazla buluşacağı öğrenildi.

Kaderine terk edilen Tarihi Paşabahçe Vapuru yenileme çalışmaları için Kıyı Emniyetine bağlı römorkörler eşliğinde Beykoz'dan, Kabataş İskelesi'ne getirildi. Haliç, Unkapanı ve Haliç Metro köprülerinin gece deniz trafiğine açılmasıyla Haliç Tersanesi'ne götürülecek olan vapurun yenileme çalışmalarının ise iki yıl süreceği öğrenildi. 2022 yılında tekrar İstanbullular ve Boğazla buluşacak olan Paşabahçe'nin, dış metalinin oksijen ve deniz suyu nedeniyle korozyona uğradığı, saç aksamının tümüyle yenilenmesi gerektiği, sefer yapabilecek durumda olmadığı ve ağır bakım maliyetleri gerektirdiği belirtildi.

2022 YILINDA YENİDEN HİZMETTE

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, ise süreci şu sözlerle anlattı;

"Filomuzun en eski gemisi, 52 yapımı ama şimdi yapılan çalışmalarla en eski ama en yeni vapur olarak filomuza katacağız. Bugün operasyonu başlattık. Beykoz Sahili'nden aldık, Kabataş İskelesi'ne bağladık. Trafik durmadan Kıyı Emniyeti'nden römorkörlerle çekildi. İçine mobile jeneratörler ve pompalar yerleştirdik. Çok tarifsiz bir duygu. Paşabahçe ile tarihi olmayan yeni nesle bir tarih yaşatacak olmak da büyük bir keyif"

İstanbulluların da yaşatılması için kampanya başlattığı 67 yaşındaki Paşabahçe Vapurunun döneminin en hızlı vapuru olduğunu belirten Dedetaş, orijinalinin bozulmayacağını belirterek, "Orijinalini bozmayacağız. Tarihi miras olarak bakıyoruz meseleye. Bire bir aynısını yapacağız. Zamanında filonun en hızlı gemisiydi. Bu özelliği ile sesinden tanınıyor. Bir danışma kurulu kuracağız bu kurulda akademisyenler, vapuru sevenler ve yeni nesilden denizcilik öğrencileri yer alacak" dedi.

PAŞABAHÇE VAPURU HAKKINDA

1952 yılında İtalya'nın Taranto şehrinde savaş gemisi olarak yapılan tarihi vapur, 2. Dünya savaşı sona erince Türkiye'den gelen talep üzerine İtalya'da bir gecede şehir hatları formuna çevrildi. Güçlü motoru ve sağlam tekne yapısıyla İtalya'dan İstanbul'a 2,5 günde gelen gemi, saatte 18 mil hız yapabiliyor. 73,71 metre boya, 13,17 metre ene ve 3,27 metre derinliğe sahip vapur, tam 58 yıl Boğaz'ın iki yakasında İstanbullulara ve turistlere hizmet verdi. Hizmette kaldığı sürece İstanbul sularında Adalar ve Yalova hattında yolcu taşımacılığı yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin taşınmasından detaylar

Sinem Dedetaş röportajı