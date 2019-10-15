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Tarihi randevuda gol sesi çıkmadı

Kuzey Kore ile Güney Kore'yi başkent Pyongyang'da 29 yıl sonra karşı karşıya getiren 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Eleme Grubu maçı, 0-0 sona erdi.

15.10.2019 13:48Tarihi randevuda gol sesi çıkmadı
Kuzey Kore ile Güney Kore'yi başkent Pyongyang'da 29 yıl sonra karşı karşıya getiren 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Eleme Grubu maçı, 0-0 sona erdi.
Kuzey Kore, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 2. tur H Grubu'nda Güney Kore'yi ağırladı.
İki takımın başkent Pyongyang'da 29 yıl sonra karşı karşıya geldiği mücadele, 0-0 sona erdi. Karşılaşma için Güney Kore taraftarları ile yabancı basın mensuplarının stada girmesine izin verilmedi. Maç ayrıca canlı olarak yayınlanmadı.
Güney Kore, en son 1990'da bir hazırlık maçında Kuzey Kore'de sahaya çıkmıştı. FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu üyesi iki ülke milli takımı, aralarındaki maçları genelde Güney Kore veya üçüncü bir ülkede oynuyordu.

Kuzey Kore, Güney Kore, Pyongyang, Asya, Spor

Kaynak: AA

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