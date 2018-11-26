Tarihi Rezalet

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:51



26 Kasım 2018 Pazartesi 10:51

İznik ile Yenişehir'in tam ortasında yer alan Kirazlıyayla mevkiindeki tarihi kaya mezarın hali içler acısı.Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen kaya mezarda taşlarının kırıldığı, içerisinde ateş yakıldığı ve duvarlarına isimler kazınarak, tahribatlar yapıldığı görüldü.Köylülerin yakın zamana kadar tarım aletleri deposu olarak kullandığı kaya mezarda 3 farklı mezar bulunmakta. Mezarın bir tanesinin üst kısmında 2 adet sunak bulunuyor. Mezar içinde kaya üzerine işlenmiş sütunlar da ayrıca dikkat çekiyor.Kaya mezarının bulunduğu dış alanda Nikea'nın işgali, Nikea şenlikleri ve Nikea kölelerinin öldürülmesini anlatan duvar tasvirlerinin olduğu ancak bunların da zaman içerisinde tahrip edildikleri iddia ediliyor. - BURSA