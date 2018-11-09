Tarihi "Rize Evi" Açıldı

09 Kasım 2018 Cuma 17:45



09 Kasım 2018 Cuma 17:45

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, "Rize'de 19. ve 20. yüzyılda evlerde kullanılmış olan eşyaları burada (Rize Evi) sergiliyoruz. Böylece insanlarımızın geçmişle bağlarının kopmamalarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.Karaman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından yaklaşık 113 taşınabilir etnografik eserin sergilendiği Tarihi "Rize Evi"nin açılışında yaptığı konuşmada, binanın, eski kaptan Osman Çilli'nin konağı olduğunu söyledi.Konağı aslına uygun yeniden yaptıklarını belirten Karaman, "Konağın birinci katında Karadeniz ve Rize ile ilgili araştırmaları ve kitapları bulunduruyoruz. Bölge araştırmacılarına bir imkan sunuyoruz. İkinci katı ise etnografik müze olarak değerlendiriyoruz. Rize'de 19. ve 20. yüzyılda evlerde kullanılmış olan eşyaları burada sergiliyoruz. Böylece insanlarımızın geçmişle bağlarının kopmamalarını sağlamaya çalışıyoruz. "Karaman, geçmişteki eşyaların yeni nesil tarafından bilinmesini arzu ettiklerini vurgulayarak, koleksiyon toplama işinin devam ettiğini ifade etti.Bağışçıların getirdiği ürünleri sergilemeye devam edeceklerini aktaran Karaman, "Eşyaların yanında plakalarını da koyarak ne işe yaradığı ve hangi yüzyıla ait olduğunu sergiliyoruz. Aynı zamanda bir defterde bunları barındırıyoruz. Ziyaretçilerimiz bu defterde ne işe yaradıklarını ve fotoğraflarını da görmüş olacak." diye konuştu.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi Hatice Tuba Akdoğar Akbulut ise tarihi evi bir müze haline dönüştürmek için görevlendirildiğini anlattı.Akbulut, yaklaşık iki yıllık emeğin karşılığında çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "Bu tarihi evimizde kayıtlı 113 taşınabilir eserimiz var. Bağışlar devam etmekte. Rize'ye üniversitemiz adına bir Karadeniz kitaplığı ve etnografik müze kazandırdık. Bir koleksiyoner sertifikası da almaya hak kazandık." dedi.Konak1939 yılında kaptan Osman Çilli tarafından yaptırılan konak, 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edildi.2016 yılında "Tarihi Rize Evi" adı altında bünyesinde bir müze ve Karadeniz kitaplığı kurulmasına karar verildi.Konak, ayrıca 2018 yılından itibaren Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi binası olarak da hizmet veriyor.