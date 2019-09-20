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Tarihi saat kulesi, alzheimer günü için mor ışıkla aydınlatıldı

İZMİR'de, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi, bu hastalığın rengi olarak kabul edilen mor ışıkla aydınlatıldı.

20.09.2019 11:39Tarihi saat kulesi, alzheimer günü için mor ışıkla aydınlatıldı
İZMİR'de, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi, bu hastalığın rengi olarak kabul edilen mor ışıkla aydınlatıldı.
İzmir'de, Alzheimer hastalığına karşı toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce harekete geçildi. Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla hastalığın rengi olarak kabul edilen mor ışıkla aydınlatıldı. Büyükşehir'in farkındalık çağrısına STK'lar, Ege Üniversitesi Hastanesi, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Alzheimer Derneği tarafından da destek verildi.



21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, Konak, İzmir, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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