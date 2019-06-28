28.06.2019 15:53
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Tarihi Saat Kulesi restore edilecek

Tarihi Saat Kulesi restore edilecek

Çorum'un simgelerinden tarihi Saat Kulesinin yıpranan kadranı, Çorum Belediyesince başlatılacak restorasyon çalışması kapsamında yenilenecek.

Çorum 'un simgelerinden tarihi Saat Kulesinin yıpranan kadranı, Çorum Belediyesince başlatılacak restorasyon çalışması kapsamında yenilenecek.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın , yaptığı açıklamada, Saat Kulesi'nin kadranlarının zamanla yıprandığını söyledi.
Kadranların onarılması için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne başvurduklarını belirten Aşgın, "Kadranların aslına uygun olarak yenilenmesi için onayımızı aldık. Önümüzdeki günlerde dört kadranın yenilenmesi için çalışmalara başlayacağız. Ayrıca akrep ve yelkovanda temizleme çalışmaları da yapacağız." dedi.
Çorum Saat Kulesi
Çorumlu Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894 yılında yaptırılan, 27,5 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi'ne 81 basamaklı döner merdivenle çıkılıyor.
Kulenin üst katının dört cephesinde yuvarlak kadranlı saatler bulunuyor. Sarı renkli kesme taştan yapılan kulenin kapısı üzerinde kitabesi de yer alıyor.
Kaynak: AA
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