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Tarihi Safranbolu konakları beyaz örtüyle kaplandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tarihi konaklar beyaza büründü.

08.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:08Tarihi Safranbolu konakları beyaz örtüyle kaplandı
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan 'ün ilçesinde, tarihi konaklar beyaza büründü.
Kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'da da etkili oldu.
Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde bulunan tarihi konaklar, kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu.
Kar kalınlığının 20 santimetre ölçüldüğü ilçede bazı vatandaşlar da kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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