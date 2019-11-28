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Tarihi sarayda Sonbahar yoğunluğu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve Türk mimari tarihinin en güzel eserlerinden biri olan İshak Paşa Sarayı kış ayı öncesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

28.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:15Tarihi sarayda Sonbahar yoğunluğu
'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve Türk mimari tarihinin en güzel eserlerinden biri olan İshak Paşa Sarayı kış ayı öncesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin en görkemli yapılarından İshak Paşa Sarayı, kartal yuvası görünümü, mimarisi ve tarihi özelliğiyle yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğubayazıt'a 8 kilometre uzaklıkta, ovaya hakim dik bir tepe üzerinde tüm heybetiyle görenleri kendine hayran bırakan İshak Paşa Sarayı, son yıllarda bölgenin en önemli çekim merkezlerinden biri haline geldi. Bölgeye gelen birçok yerli ve yabancı turist, Lale Devri'nde inşa edilen, ülkede Topkapı'dan sonra en büyük saray olan yapıyı görme fırsatı buluyor.

"Medeniyetler Geçidi" olarak nitelendirilen tarihi bölge, İshak Paşa Sarayı'nın yanı sıra Beyazıt Camisi, Urartu Kalesi ve İslam mutasavvıfı Ahmed-i Hani'nin türbesine de ev sahipliği yapıyor. Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden olan ve yapımı 99 yıl süren tarihi İshak Paşa sarayına tur şirketleri tarafından da yoğun turlar düzenleniyor. İshak Paşa Sarayı turlarından yoğunluk olduğunu belirten Tur Rehberi Mesut Tekinyer, " Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 90 kişi ile bu turu düzenliyoruz. Sonbahar ayı olmasına rağmen vatandaşlarımız hala burayı tercih ederek gelmek istiyorlar. Son dönemin önemli eserlerinden biri olan İshak Paşa Sarayına vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yapılan Plan Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada 2020 yılının "İshak Paşa Sarayı" yılı olmasını istemişti.Ağrılılar da sosyal medyada #2020YılıİshakPasaSarayıYılıOlsun hashtag'ı ile kampanya başlattı. - IĞDIR

İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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