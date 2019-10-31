Haberler » Güncel » Tarihi semte 6 katlı kaçak bina yapmışlar

Tarihi semte 6 katlı kaçak bina yapmışlar

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi ve Orhangazi Han'ın türbelerinin yakınındaki tarihi Osmanlı Sokak'ta inşa edilen 6 katlı ruhsatsız binanın yıkımına başladıOsmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

31.10.2019 16:35Tarihi semte 6 katlı kaçak bina yapmışlar
Osmangazi Belediyesi, Osmangazi ve Orhangazi Han'ın türbelerinin yakınındaki tarihi Osmanlı Sokak'ta inşa edilen 6 katlı ruhsatsız binanın yıkımına başladı
Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmangazi Mahallesi Osmanlı Sokak üzerinde kaçak olarak inşa edildiği tespit edildikten sonra yasal işlemleri tamamlanan 6 katlı binanın yıkımına başlandı. Dar olmasından dolayı sokağa iş makinesi giremeyince bina balyozlar ile yıkıldı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.
(İHA)

Osmangazi Belediyesi, Orhangazi, Osmangazi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:08 Rektör Şevli'nin Özalp ziyareti
17:08 Siirt'te TÜBİTAK Bilim Fuarı
17:08 Adnan Oktar organize suç örgütü davası
17:05 Oltadaki balon balığı kapıp kaçtı
17:05 307 hakim ve savcının görev yeri değişti
17:05 Hazine, Kasım-Ocak dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı
17:04 Akçakale'deki 400 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı
31.10.2019 17:09:01