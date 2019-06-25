Tarihi Silahtar Ömer Paşa Camisi, ahşap mimarisiyle dikkat çekiyor

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Selçuklular dönemine ait yaklaşık bin yıllık tarihi Silahtar Ömer Paşa Cami, klasik örneklerinden ayrılan ahşap mimarisiyle ilgi görüyor.

Erbaa ilçesine bağlı Akça köyünde bulunan, 1082 yılında inşa edilen tarihi Silahtar Ömer Paşa Cami, kesme taş ve tuğladan dikdörtgen mimarisi, hiç çivi kullanılmayan ahşap bölümleriyle dikket çekiyor. Dış yapısındaki sade görünüme karşın iç tasarımındaki el işlemeleriyle öne çıkan cami, 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edilerek yeniden ibadete açıldı. Tarihi cami taş, çini, ahşap, boya süslemeleri, ahşap kemerle süslü kapısı, çıtaları, boya süslü tavanda altıgenleri, göbekte kesişen şekilleriyle, batı, kuzey ve doğu yönlerinden çeviren revaklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık bin yıllık caminin Selçuklular döneminde hiç çivi kullanılmadan inşa edildiğini belirten Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, "Cami 1082 yılında Selçuklular döneminde Selçuklu mimarisiyle, herhangi bir çivi kullanılmadan tamamıyla ağaçların birbirine geçme yöntemiyle yapılmış. Yaklaşık bin yıldır ayakta duran camimiz zaman içerisinde ağaç yapı olmasından dolayı bakım, onarım ve tadilata tabi oldu. Cami, adını 1688 yılında Osmanlı'nın kıymetli vezirlerinden Silahtar Ömer Paşa'dan alıyor. Silahtar Ömer Paşa Bağdat, Diyarbakır, Sivas valilikleri yapmış, 1644-1647 yılları arasında da Mısır Valiliği yapmış kıymetli bir vezir. 1688 yılında bu camiyi ziyaret ederek iki hediye bırakıyor biri kitabe diğeri de şamdan ve üzerlerine 1688 tarihi atıldığı için camimizin yapım tarihi her zaman 1688 olarak değerlendiriliyor. Ancak cami 1082 yılında yapılmış. Silahtar Ömer Paşa bu hediyeleri bıraktıktan sonra caminin adı Silahtar Ömer Paşa Cami olarak anılmaya başlanıyor" dedi.

'2007 YILINDA RESTORE EDİLDİ'

Tarihi caminin 2007 yılında orijinal haline sadık kalınarak restore edildiğini kaydeden Karacan, "Selçuklu mimarisiyle restorasyonu yapılıp tekrar hizmete açılmıştır. Bütün vatandaşlarımızı, bütün hemşehrilerimizi, bütün insanlığı böyle güzel bir camiye, bin yıllık herhangi bir çivi kullanılmadan ahşapların, tahtaların birbirine geçmesiyle özel olarak yapılan camiyi ziyarete bekliyoruz" dedi.

- Tokat

Kaynak: DHA