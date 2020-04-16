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Tarihi Siverek sokakları restore edilecek

Siverek'te, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca tescilli bulunan 7 adet tarihi evin bulunduğu sokakların korunması, tarihi evlerin restore edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan ilk projede imzalar atıldı.

16.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:08
Tarihi Siverek sokakları restore edilecek
Siverek 'te, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca tescilli bulunan 7 adet tarihi evin bulunduğu sokakların korunması, tarihi evlerin restore edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan ilk projede imzalar atıldı.

Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan katıldı.

Şehirlerin tarihi yapılarıyla kimlik kazandığını ve bu kimliğin gelecek nesillere bırakılacak en önemli miras olduğunu belirten Vali Abdullah Erin, "Hazırlanacak projenin, kadim bir şehrimiz olan Siverek'e hayırlı olmasını diliyorum. Tarih ve kültürümüze gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı da Siverek Belediye Başkanımız Sayın Şeyhmus Aydın'a teşekkür ediyorum" dedi.

Siverek'te daha önce bazı restorasyon ve koruma uygulamalarının yapıldığını ancak gelecekte daha önemli hale gelecek böylesi bir koruma tedbirini ilk kez hayata geçireceklerini belirten Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın ise, "Projenin hazırlanmasında Sayın Valimizin talimatlarıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün önemli katkıları oldu. Sayın Valimize ve İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Aydın Aslan'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğine istinaden Siverek Belediyesinin başvurusu üzerine hazırlanan proje ile Siverek merkezdeki kentsel sit alanı içerisinde bulunan Hasan Çelebi Mahallesi 35, 37 ve 38'inci sokaklar ile 35'inci ve 32'nci sokağın kesiştiği noktayı kapsayan alanda bulunan tescilli taşınmazların rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanması için 310 bin TL'lik destek sağlanacak.

Proje konusu sit alanında 1'i vakıf mülkiyetinde olmak üzere 7 adet tescilli yapı bulunuyor. Aynı sokaklardaki tescil dışı diğer yapıların da sokağa bakan cephelerinin tarihi yapıyla uyumlu hale getirilmesi sokak çeşmeleri ve mimari elemanların özgün yapıyla uyumlu hale getirilmesini öngören koruma ve kentsel tasarım projesi hazırlandıktan sonra, yapıların restorasyon işlerinin yapılabilmesi için bakanlığın hibe katkısı gündeme gelecek.

Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Siverek Belediye Başkanlığı tarafından yürütülecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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