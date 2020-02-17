Haberler » Güncel » Tarihi surlar ve çeşmenin üzerindeki oteller yıkıldı - Haber

Tarihi surlar ve çeşmenin üzerindeki oteller yıkıldı

Fatih'te tarihi sur kalıntıları ve tarihi çeşmenin üzerinde bulunan 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkımı yapıldı.

17.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:00Tarihi surlar ve çeşmenin üzerindeki oteller yıkıldı
'te tarihi sur kalıntıları ve tarihi çeşmenin üzerinde bulunan 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkımı yapıldı.
Fatih'te tarihi sur kalıntıları ve tarihi çeşmenin üzerinde 1960'lı yıllarda yapıldığı anlaşılan ve büyük tepki çeken 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkımı gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın incelemeleri sonucu verilen talimatla Fatih Belediyesi ekipleri binaların yıkımını yaptı. Yıkım çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi. Binaların iç tarafına doğru yapılan yıkım işleminin ardından zemininde toplanan molozlar, tarihi yapıya zarar vermeden kaldırılacak. Yıkım çalışmalarının ardından tarihi surun uzantısı ve çeşmenin bakım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.
(İHA)

Fatih, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 14:49:34