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Tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan seyyar satıcıyı polis ikna etti

Tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan seyyar satıcıyı polis ikna ettiKAYSERİ'de, zabıta ekiplerince ürünlerine el konulan seyyar satıcı Yunus B. (35), tarihi kale surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

03.01.2020 20:17 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:19
Tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan seyyar satıcıyı polis ikna etti
KAYSERİ'de, zabıta ekiplerince ürünlerine el konulan seyyar satıcı Yunus B. (35), tarihi kale surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin yaklaşık 1 saat süren çabasının ardından Yunus B. bulunduğu yerden indirildi.
Olay, saat 18.00 sularında merkez Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nin tarihi kale surlarında meydana geldi. İddiaya göre, ürünlerine el konulan seyyar satıcı Yunus B. tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye Yunus B.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Polisin yaklaşık 1 saat süren çabasının ardından Yunus B. bulunduğu yerden indirilerek, hastaneye götürüldü.
Tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan seyyar satıcıyı polis ikna etti

Zabıta, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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