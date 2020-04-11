Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarihi surlara zeytin dalı yakıp zarar verdiler

Tarihi surlara zeytin dalı yakıp zarar verdiler Bursa'nın İznik ilçesinde 2 bin 400 yıllık tarihi surlar kimliği belirsiz kişilerce ateş yakılıp tahrip edildi.

11.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:57
Tarihi surlara zeytin dalı yakıp zarar verdiler
BURSA - Bursa 'nın İznik ilçesinde 2 bin 400 yıllık tarihi surlar kimliği belirsiz kişilerce ateş yakılıp tahrip edildi.
Önceki gün budama mevsimi sebebiyle zeytin ağaçlarından kesilen dallar sur diplerinde ateşe verildi. Alevler, tarihi surlara zarar verdi. Simsiyah olan sur duvarlarındaki bazı taşların çatladığı görüldü. 4 bin 970 metre uzunluğu ile bir bütün halde şehri çevreleyen İznik surları, dünyada sayılı tarihi yapılardan biri olarak kabul ediliyor. İç ve dış surların Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin savunmasına da büyük katkı sağladığı biliniyor. Bithynia döneminde M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmeye başlanan surlar yaklaşık 4 bin 970 metre uzunluğunda. Tarihi surlara zeytin dalı yakıp zarar verdiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, İznik, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Haberler ›› genel ››Tarihi surlara zeytin dalı yakıp zarar verdiler - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

15:41: TBMM'de 'sokağa çıkma yasağı' tartışması - Haberler 15:38: Kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler 15:36: TBMM Genel Kurulu - Haberler 15:30: Elazığ'da yola çıkan 3 hanımlı Dilaver dede: Beni böyle idare edeceksiniz" - Haberler 15:30: Hollanda'da son 24 saatte bin 316 vaka - Haberler 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı