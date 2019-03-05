Tarihi Taş Değirmende Üretilen Tahin 84 Yıldır Sofraları Süslüyor

Kaynak: DHA

BURSA'da Tarihi Çukur Han'da Hakan Helvacı (33), 84 yıldır aynı usulle tahin üretiyor. Taş değirmende, teknolojik gelişmelere yenik düşmeden üretilen tahine Bursalı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.Tarihi Çukur Han'da, 1935 yılında susamı taş değirmende öğüterek tahin üretmeye başlayan işletme 84 yıldır aynı yöntemle tahin üretiyor. Tarihi handa bulunan dükkanda dedelerinin izinden giden 4'üncü kuşak işletmeci Hakan Helvacı, işletme kadar müşterilerinin de eski olduğunu belirterek, kendilerini tercih eden 3'üncü kuşak müşterilerinin de bulunduğunu söyledi. Taş değirmende çekilen doğal tahinin diğerlerinden en büyük farkının tadı ve kanserojen madde içermemesi olduğunun altını çizen Helvacı, "1935'ten beri bu mekandayız. Bu işe dedemizin babası Yenişehir eşrafından Helvacı Hafız, 1920'li yıllarda başlamıştır. Biz kurulduğumuz tarihten itibaren üretim şeklimizi değiştirmedik. Kanserojen değil, yüzde yüz doğal. O yüzden lezzetli ve sağlıklı. Vatandaşlar bunu bildiği için bizi tercih ediyor" dedi.2 KUŞAK BİRLİKTE ÇALIŞIYORTarihi işletmenin imalathanesinde çalışan 3'üncü kuşak işletmeci Fatih Helvacı (63) da oğluyla birlikte baba mesleğini sürdürüyor. Sonraki nesillerin kaliteli bir şekilde mesleği sürdüreceğini söyleyen Helvacı, "Dede mesleği olan susam tahin helva işini devam ettirmekteyiz. Bizden sonraki nesiller de dördüncü kuşak olarak bu işi devam ettirecekler. Mümkün olduğunca kaliteli ürünlerden lezzetli üretim yapıyoruz" diye konuştu.KATKISIZ, YÜZDE 100 DOĞALHelvacı, uzun bir işlemden geçen helva ve tahin üretiminde katkı maddesi kullanmadıklarının altını çizdi. Tahinin her yaştaki insan için faydalı bir protein kaynağı olduğunu belirten Fatih Helvacı sözlerini şöyle sürdürdü:"Susam tanesi belirli bir aşamadan geçiyor. Önce bir gece ıslatılıyor. Islandıktan sonra kabuğu soyuluyor. Kabuğu soyulan susam tanesi tuz havuzundan geçiyor. Daha sonra 6-7 kez yıkayarak tuzunu arıtıyoruz. Tuzdan arıtılan susam tanesi suyu sıkıldıktan sonra ocaklarda pişiriliyor. Burada yapmış olduğumuz ürünler yüzde yüz naturel, tamamen güvenilerek alınabilecek ürünler. Tahinde, helvada, susamda hiç bir katkı maddesi yoktur. Özellikle helvamızda glikoz, mısır şurubu gibi katkı maddeleri kullanmıyoruz. Yüzde 100 pancar şekerinden mamül hale getiriyoruz. Tahin, pekmez ile karıştırılıp tüketildiği zaman çok yararlı. Yüzde 40 üzerinde yağ içeren, protein değeri yüksek olan bir ürün. Her yaştaki insan için çok faydalı. Tahinli pideler, tahinli ekmekler olarak da tüketilebiliyor."- Bursa