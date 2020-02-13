Tarihi Taş Yol buz tuttu

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde yapımı 132 yıl süren 8 kilometre uzunluğundaki tarihi Taş Yol, Sibirya soğuklarının etkisi ile buz tuttu. Çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alan Taş Yol bu görüntüsü ile görenleri hayran bırakıyor.

Erzincan kent merkezine 150 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde bulunan ve yaz aylarında ziyaretçilerin akınına uğrayan tarihi Taş yol, aşırı soğuklarla birlikte buz tuttu. Dev sarkıt ve dikitlerin oluştuğu tüneller ve virajlar görenleri hayran bırakıyor. Yapımı ilkel şartlar kullanılarak 132 yıl süren 8 kilometrelik yol tünelleriyle ve uçurumlarıyla dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alırken, uzun yıllardır Kemaliye'de yaşayan 85 yaşındaki Nurettin Erdal, 50 yıl öncesine kadar böyle bir soğuk hava görmediğini belirterek, "En son 50 yıl önce bu yolun buz tuttuğunu görmüştüm" diye konuştu.