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Tarihi Taşhan, restorasyondan sonra otel olarak hizmet verecek

Tarihi Taşhan, restorasyondan sonra otel olarak hizmet verecekGİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir dönem ticaret merkezi bir dönem ise cezaevi olarak hizmet veren tarihi Taşhan restore ediliyor.

30.07.2019 19:27
Tarihi Taşhan, restorasyondan sonra otel olarak hizmet verecek
Tarihi Taşhan, restorasyondan sonra otel olarak hizmet verecek
GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir dönem ticaret merkezi bir dönem ise cezaevi olarak hizmet veren tarihi Taşhan restore ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi Taşhan'ın dükkan ve otel olarak hizmete açılması amaçlanıyor.
Tarihi Taşhan'ın orijinal görünümüne kavuşmasının ardından turizme kazandırılacağını açıklayan Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, "Şebinkarahisar Osmanlı'ya Sancak Beyliği yapmış bir şehirdir. Taşhan'da o dönemde ticaret merkezi gibi kullanılmış. Deniz yoluyla sahile gelen ticaret malları oradan kervanla bu Taşhan'a getirilmiş buradan da İç Anadolu Bölgesi'ne sevkiyat yapılmıştır. Bir dönem de burası cezaevi olarak kullanılmıştır. Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Taşhan yine ticari faaliyetlerde kullanılarak turizme hizmet edecektir. Taşhan'ın 3 milyon 800 bin TL'ye mal olan restorasyonunun yıl sonunda tamamlanması ve 2020 yılında hizmete açılması hedefleniyor. Restorasyon tamamlandığında ihaleye çıkarılarak alt katları ticari hediyelik dükkanlar üst katının da otel olarak hizmet vermesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Şebinkarahisar, Yerel

Kaynak: İHA

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