Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
Tarihi Tebriz Çarşısı'ndan detaylar Boş sokaklardan detaylar Kapalı dükkanlardan detaylar Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı TEBRİZ - İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Tebriz kentindeki tarihi kapalı çarşı iki günlüğüne kapatıldı.
13.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:57
Tarihi Tebriz Çarşısı'ndan detaylarBoş sokaklardan detaylarKapalı dükkanlardan detaylar Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldıTEBRİZ - İran 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Tebriz kentindeki tarihi kapalı çarşı iki günlüğüne kapatıldı.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
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