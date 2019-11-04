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Tarihi tekneleri maketleriyle canlandırıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Hakkı Yücel'in yaptığı, 15 ile 19'uncu yüzyıl arasında Türk sularında kullanılan teknelerin maketleri ilgi görüyor.

04.11.2019 15:16
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Hakkı Yücel'in yaptığı, 15 ile 19'uncu yüzyıl arasında Türk sularında kullanılan teknelerin maketleri ilgi görüyor.
Uzun süre İstanbul'da yaşadıktan sonra 20 yıl önce ilçeye yerleşen emekli Yücel, denizciliğe merakı nedeniyle Türk sularında kullanılan teknelerin maketini yapmaya karar verdi.
İlk olarak dedesine ait teknenin maketini yapan Yücel, geçmişe dönük farklı modelleri de araştırmaya başladı. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de kullanılan 50 farklı model belirleyen Yücel, bunların maketini yapmaya başladı.
Yücel, eserlerini ulusal ve uluslararası sergilerde beğeniye sunuyor.
Hakkı Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski fotoğraflar ve arşivler üzerindeki araştırmalarının ardından belirlediği teknelerin maketlerini hazırladığını söyledi.
Araştırmalarında yabancı ülkelerin envanterinden de faydalandığını anlatan Yücel, "Bir maketin yapımı yaklaşık 4 ay sürüyor. Bulduğum teknelerin 20'sinin maketini yaptım. 30'u üzerinde de çalışıyorum. Genellikle çalışmalar, yelken-kürek dönemini kapsıyor. Motor dönemi yer almıyor." dedi.
Yücel, maketlerin 15 ile 19'uncu yüzyılda kullanılan teknelerden oluştuğunu bildirdi.
Tekne maketlerini sergilerde beğeniye sunduğunu ve çok olumlu tepkiler aldığını belirten Yücel, şunları kaydetti:
"Tekneler, döneminde genellikle kıyı ticaretinde ve yol olmadığı için ulaşım amacıyla kullanılmış. Bazı teknelerimiz ordunun ihtiyacı doğrultusunda savaşlarda da yer almış. Tekneleri gören denizciler bile şaşırıyor. Hikayelerini anlatınca ilgi artıyor. Amacım 'Türk Tekneleri' adı altında bir müze oluşturarak bunları tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak."
Tarihi tekneleri maketleriyle canlandırıyor

Hakkı Yücel, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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