Tarihi Ticaret Merkezi'nin İlk Etabı Açıldı

Kaynak: DHA

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 'Geçmişi koruyup geleceğe taşıma' sloganı ile çevre düzenleme ve sağlıklaştırma projesi tamamlanan Tarihi Ticaret Merkezi'nin ilk etabı düzenlenen törenle açıldı.Törene, TBMM Plan Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Burada ilk olarak söz alan Başkan Can, Tarihi Ticaret Merkezi Projesi'nin ilk etabının toplamda 9,5 milyon Liraya mal olduğunu belirterek, bütçenin belediye ve valilik tarafından karşıladığını söyledi. Proje alanı Sit alanı olması nedeniyle restorasyon yapmanın çok uzun sürdüğünü ifade eden Can, "Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü esnaftan anlayış rica ediyorum. Restorasyonunu tamamladığımız dükkanları da tek kuruş almadan esnafımıza hediye etmenin de mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Cumhur İttifakı adayı olduğunu kaydeden Can, "İlk kez merkezi hükümetin desteğiyle seçime girdik. Bu tarihi bir fırsattır. Bu fırsatı gerektiği gibi değerlendireceğiz. Bu nedenle Cumhur İttifakı demek vatan demektir. Bunun içinde 31 Mart akşamına kadar durmadan çalışacağız. 31 Martı bayram yapacağız. Geçen 5 yılda çalışmadıysam, ayrım yaptıysam oy vermeyin, sadece hakkımı verin" diye konuştu.Vali Su da, tarihi önem taşıyan projelerde ilçe belediyelerine seve seve destek verdiklerini vurgulayarak, Tarsus Belediyesi'nin bu desteği son derece iyi kullandığını kaydetti. TBMM Plan Bütçe Komisyon Başkanı Elvan da, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yenikapı ruhuyla başladığını ve milletin oluşturduğu bir ittifak olduğunu söyledi. Elvan, "Bizim için makamın, mevkinin önemi yok. Bizim için Ahmet'in, Mehmet'in, onun, bunun bir yerlerde olmasının hiç önemi yok. Bizim hesabımız hiçbir zaman sen, ben meselesi olmadı. Biz biriz, bütünüz ve bütün olmaya da devam edeceğiz." dedi. Konuşmasının devamında Tarsus'a yapılan yatırımlarda bahseden Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında şu anda 350 işçimiz var pist üzerinde çalışan. Allah'ın izniyle bu ay sonu itibarıyla ana pistimizi bitireceğiz. İnşallah uçakla da o piste ineceğiz. Üstyapıya yönelik de şu anda 50 kadar kardeşimiz orada çalışıyor. Özellikle yoğun yağışlar nedeniyle su toplanması söz konusuydu, bunlar temizlendi. Önümüzdeki haftadan itibaren de buradaki işçi sayımızı artıracağız. Bir an önce havalimanının bitirilmesi için gerekli çabayı göstereceğiz."Konuşmaların ardından Tarihi Ticaret Merkezi'nin açılışı yapıldı. Törene katılanlar daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.- Tarsusmersin