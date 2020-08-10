Tarihi Tophane Saat Kulesi eski ihtişamına kavuşturuluyor

Bursa'da kesme taştan inşa edilen 33 metre yüksekliğindeki 6 katlı tarihi Tophane Saat Kulesi, Büyükşehir Belediyesinin başlattığı çalışmayla eski ihtişamına tekrar kavuşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tüm Saatçi İşadamları Derneği Başkanı Hayrettin Akpınar ile Tophane Saat Kulesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Aktaş, saat kulesinin yanına yerleştirilmesi düşünülen 2 metrelik saat mekanizması hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Akpınar'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Aktaş, saat kulesindeki restorasyonun ay sonu itibarıyla biteceğini ifade etti.

Saat mekanizmasının daha iyi teşhir edilmesi amacıyla hazırlanan çalışmayı da yerinde tespit ettiklerini anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"İlk olarak Abdülaziz döneminde yaptırılan saat kulesi, bugünkü formuna Abdülhamid döneminde kavuştu. 1800'lerde kagir olarak inşa edilmiş ve lodosun şiddetine dayanamayarak yıkılmış. 2019 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar var. Bitirilen iyileştirmelerin yanında zarar gören ahşapların tadilatı yapıldı. Kullanılamayacak durumda olanlar değiştirildi. Ahşap pencereler zımparalandı ve boyandı. Her türlü çelik elemanlara antipas sürüldü ve boyandı. Sandviç panellerle kaplı son kat kompozit duvarla değiştirildi, sıvandı ve boyandı. Bu ay sonu itibarıyla da çalışmalar tamamlanacak."

Saat kulesinin hemen yanında herkesin gıpta ile izleyeceği saat mekanizmasının da bir taraftan hazırlandığını dile getiren Aktaş, "Hazırlanan saat mekanizması cam bölüm içinde sergilenecek. Gelen herkes mekanizmayı görme imkanı bulacak." ifadesini kullandı.

Tophane Saat Kulesi

Tophane Parkı'nda yer alan ve ilk kez Sultan Abdülaziz döneminde 1876 yılında yaptırılan Tophane Saat Kulesi, bugünkü son halini 1905'te Sultan Abdülhamid zamanında aldı.

Kesme taştan tekrar inşa edilen 33 metre yüksekliğindeki 6 katlı kuleye, ahşap merdivenle çıkılıyor ve her katının cephesinde dikdörtgen bir pencere bulunuyor. Koruma Kurulu kararıyla 1986 yılında tescillenen saat kulesi, bu tarihte oluşturulan tescil fişinde de bugünkü görünümünde olup yine son katının metal kaplama olduğu görülüyor. 18 Haziran 1987'de anıtsal yapı Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetine dahil oldu ve 2004 yılında uygulanan basit onarımda demir strüktür ve sac malzemedeki bozulmalar onarıldı.

Saat kulesinin hazırlanan rölöve restorasyon ve restitüsyon projeleri, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2017 yılında kabul edildi. 2019'da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında iç ve dış yüzeyin temizlenmesi, derzlerin sökülmesi ve tekrar yapılması işlemleri tamamlandı.