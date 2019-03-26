Tarihi Tren Garında İmza Günü Düzenledi!

Sevenleriyle sohbet edip fotoğraflar çektiren Kırçuval garın atmosferine hayran kaldı.

Muhteşem şekilde eski hali korunarak restore edilen tren garında keyifli anlar geçiren güzel yazar tren garının her yerinde bol bol fotoğraf çektirdi. Restorasyon karşısında oldukça etkilendiğini söyleyen Kırçuval; 'Burada sevdiklerimle buluşmak ayrı güzel ancak atmosfer çok etkileyici. Buraya gelip etkilenmemek mümkün değil. Bu restorasyonu yapanları da yaptıranları da kutluyorum' dedi.

Kaynak: Bültenler