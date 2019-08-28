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Tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı

Edirne'deki tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı.

28.08.2019 17:12 Tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı
Edirne'deki tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı.
Tunca Nehri üzerinde bulunan taş köprü restore edildi. Çimento kullanılmadan yapılan ve bir buçuk ay süren restorasyonda, köprünün inşa edildiği dönemde kullanılan kaymak kireç, taş tozu ve kum gibi malzemeler kullanıldı.
Tunca Köprüsü'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından aynı güzergahtaki Meriç Köprüsü'nde restorasyon çalışmasına geçildi.
Restorasyon çalışmaları kapsamında Meriç Köprüsü trafiğe kapatıldı.
Meriç Nehri üzerindeki taş köprünün giriş ve çıkışı bariyerlerle kapatıldı, iki tarafa da çalışma olduğunu gösterir tabela asıldı.

Edirne, Meriç, Tunca, Güncel

Kaynak: AA

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