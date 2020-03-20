Tarihî Ulucami cuma vakti kapatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda bütün Türkiye'de olduğu gibi Bursa Ulucamii'nde de cuma namazı kılınmadı.Bütün dünyayı saran korona virüsüne karşı cuma namazları bugün Türkiye'de kılınmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda Ulucami'yi de sessizlik bürürken, iki kişi cami avlusunda namaz kıldı. Polis çevrede geniş güvenlik tedbiri aldı. Ayrıca öğle ezanından sonra Bursa İl Müftülüğü tarafından anons yapılarak vatandaşlar hastalığa karşı ikaz edildi. Cuma namazı vaktinden sonra Ulucami'nin açılması bekleniyor.Vatandaşlar da hastalıktan korunulması gerektiğini vurguladı. Bazı vatandaşlar ise caminin kapatılmasına tepki göstererek, "Bir iki metre ara ile temassız şekilde namaz kılınabilir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA