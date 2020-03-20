Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Tarihi Ulucami cuma vakti kapatıldı - Haberler

Tarihi Ulucami cuma vakti kapatıldı

Tarihi Ulucami cuma vakti kapatıldı Korona virüsü salgını sebebiyle Bursa Ulucamii'nde de cuma namazı kılınmadı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda bütün Türkiye'de olduğu gibi Bursa Ulucamii'nde de cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:27
Tarihi Ulucami cuma vakti kapatıldı
Korona virüsü salgını sebebiyle Bursa Ulucamii'nde de cuma namazı kılınmadı
BURSA - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda bütün Türkiye'de olduğu gibi Bursa Ulucamii'nde de cuma namazı kılınmadı.
Bütün dünyayı saran korona virüsüne karşı cuma namazları bugün Türkiye'de kılınmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda Ulucami'yi de sessizlik bürürken, iki kişi cami avlusunda namaz kıldı. Polis çevrede geniş güvenlik tedbiri aldı. Ayrıca öğle ezanından sonra Bursa İl Müftülüğü tarafından anons yapılarak vatandaşlar hastalığa karşı ikaz edildi. Cuma namazı vaktinden sonra Ulucami'nin açılması bekleniyor.
Vatandaşlar da hastalıktan korunulması gerektiğini vurguladı. Bazı vatandaşlar ise caminin kapatılmasına tepki göstererek, "Bir iki metre ara ile temassız şekilde namaz kılınabilir" dedi. Tarihi Ulucami cuma vakti kapatıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Tarihi Ulucami cuma vakti kapatıldı
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Bursa, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal... - Haberler İkinci yargı paketi TBMM'de (1) - Haberler Cami kapısına asılan yazıyı görünce geri döndüler - Haberler Yurt dışından sahte belgeyle lüks araç getiren çeteye operasyon - Haberler Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı - Haberler Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi - Haberler Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı - Haberler Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim - Haberler İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler
Loading