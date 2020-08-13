Tarihi un fabrikasının çatısı ve duvarları çöktü
Kırklareli'nde tarihi un fabrikasının çatısı ve duvarlarının büyük bölümü çöktü.
13.08.2020 15:44 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:36
Kırklareli'nde tarihi un fabrikasının çatısı ve duvarlarının büyük bölümü çöktü.
Gazhane Sokak'taki kullanılmayan tarihi fabrikanın çatı ve duvarlarının çöktüğünü görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalanlar olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışması yaptı ancak kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Müze Müdürlüğü ekipleri, 1925 yılında inşa edildiği belirtilen fabrikanın enkazında incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
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