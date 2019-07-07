07.07.2019 16:25
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"Tarihi yapıları canlandırarak turizme kazandırdık"

"Tarihi yapıları canlandırarak turizme kazandırdık"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Kentin ilk yerleşim yerinde tarihi öneme sahip bir konak ve eski ilkokulu restore ederek turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Kentin ilk yerleşim yerinde tarihi öneme sahip bir konak ve eski ilkokulu restore ederek turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte turizm alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yayla Mahallesi'nin son bir yılda binlerce turistin uğrak noktası haline geldiğini ifade eden Bilgin, mahallede bulunan tarihi öneme sahip birçok konağın ve yapının yer aldığını belirtti.
Valilik tarafından, 2005 yılında yangın sonucu kullanılmaz hale gelen Vali Faik Üstün İlkokulu ile Defterdar Konağı'nı restore ederek butik otel olarak ihaleye çıktılarını aktaran Bilgin, kısa süre içinde hizmete açılacak tarihi ve kültürel yapılarla kentin kalbinin Yayla Mahallesi'nde atacağını dile getirdi.
Yayla Meydanı'ndaki konutların son dönem turizm ve kültürel gelişme planına göre restorasyonunun yapılmasının Kırklareli'nde büyük bir açık olan konaklama sorununu da çözeceğini vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:
"Kentin ilk yerleşim yerinde tarihi öneme sahip bir konak ve eski ilkokulu restore ederek turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarih kokan ve ilk yerleşim yerlerinden biri olan Yayla Mahallesi'nde yapılan çalışmalar ve restorasyonlar ile son dönemlerde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyoruz. Tarihi yapıları canlandırarak turizme kazandırdık. Kentte konaklama sıkıntısını giderebilmek, istihdam yaratabilmek, örnek olmak ve bir ilki başlatmak için bu yerlerimizi otel olarak projelendirdik. Bu sayede kültürel mirasımıza sahip çıkıldığı gibi ilimizin turizm potansiyeline katkı sağlanacak."
Bilgin, ihalede en yüksek teklifi veren işletmeciye 25 yıl süre ile ilk yıl kira bedeli 156 bin liraya yer tesliminin yapıldığını bildirdi.
Kaynak: AA
Yayla Mahallesi, Kırklareli, Güncel

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