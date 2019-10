Tarihi Yarımada'da 15 bin kişiye balık ikramı

Fatih'te her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tarihi Yarımada Balık Festivali renkli görüntülerle başladı. Festivalin ilk gününde 15 bin kişiye deniz ürünleri dağıtıldı. Vatandaşlar, balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.



Balık sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılığın gelişimine katkı sağlamak ve balık tüketimini arttırmak amacıyla Fatih Belediyesi KUMDER (Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği) ile bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Fatih Belediyesi Balık Festivali' başladı. Kumkapı Meydanı'nda düzenlenen festivale AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, KUMDER Başkanı Kemal Duranoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, sponsor firmaların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter marşlarıyla başlayan festival, protokol konuşmalarıyla devam etti. Ardından festivale katkı sunan firmalara sahnede çiçek ve plaket takdim edildi. Başkan M. Ergün Turan balık tezgahının başına geçti. Balık ekmek alabilmek için saatler öncesinden alana gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Balık ekmek ikram edilen vatandaşlara sonrasında helva ikramında bulunuldu.



Toplamda 15 bine yakın deniz ürününün ikram edildi



Festival boyunca 8 bin kişilik uskumru, 2 bin 500 kişilik çupra-levrek ızgara, 2 bin 500 porsiyon istavrit tava, 2 bin 500 porsiyon hamsi tava, 2 bin 500 kişilik kalamar tava, 5 bin adet balık böreği, şalgam suyu, limonata ve helva vatandaşlara ikram edildi. Toplamda 15 bine yakın deniz ürününün ikram edildiği festivale vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Festivalin ikinci günüde ise Galata Köprüsü'nde oltayla balık tutma yarışması düzenlenecek. Festivalde oltalarını Galata'dan sallayan vatandaşlar arasından en çok balığı tutan yarışmacılara da ödülleri düzenlenecek törenle verilecek.



"Milletimizle beraber dua ediyoruz"



Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere millet olarak dua ettiğini söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "15'incisini düzenlediğimiz Balık Festivali vatandaşlarımızın ilgisiyle Fatih'in geleneği haline geldi. Kumkapı esnafımızla beraber festivalimize devam ediyoruz. Uskumru, Hamsi, istavrit, Kalamar balık çeşitleriyle 15 bin kişiyi doyuracak soframız var. Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize buradan yürek dolu selam gönderiyoruz. Allah kuvvetlerini ve cesaretlerini artırsın. Milletimizle beraber dua ediyoruz. Bizlerde askerlerimizle beraberiz" şeklinde konuştu.



"Balığın her çeşidini severek yiyoruz"



Bütün balık çeşitlerini sevdiğini söyleyen Karadenizli Yaşar Keser, "Balığı seviyoruz, Karadenizliyiz. Hamsiyi, istavrit, Nilüferi yani balığın her çeşidini severek yiyoruz. Bu etkinliğe katılmak için geldik. Şimdi Balık yiyeceğiz" dedi.



"Haftada bir evde yeriz"



Aslı Enver ise "Balığı çok seviyoruz. Haftada bir evde yeriz. Koku sinse de devamlı evde yaparız. Bu etkinliği duyunca bir de buradaki havayı o atmosferi yaşayalım istedik" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA