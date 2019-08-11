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Tarihi Yarımada'da bayram sabahı

Fatih, Süleymaniye, Yavuz Selim, Sümbül Efendi ve Sultanahmet camilerinde bayram namazı sonrası 10 bin kişiye çorba ikram edildi.

11.08.2019 10:32 Tarihi Yarımada'da bayram sabahı
Fatih, Süleymaniye, Yavuz Selim, Sümbül Efendi ve Sultanahmet camilerinde bayram namazı sonrası 10 bin kişiye çorba ikram edildi.
Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyece geleneksel hale getirilen bayram namazının ardından çorba ikramı bu yıl da devam ettirildi.
Bayram sabahı Süleymaniye Camisi'ni dolduran vatandaşlar hep birlikte bayram namazını kıldı. Belediye Fatih, Süleymaniye, Yavuz Selim, Sümbül Efendi ve Sultanahmet camilerinde namaz sonrası 10 bin kişiye çorba dağıtıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediyesi Başkanı Mehmet Ergün Turan, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçirmeleri temennisinde bulundu.
Çorba ikramı programıyla vatandaşların bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde bayramlaşmalarını sağlamak istediklerini belirten Turan, "Bugün önemli bir yerde, Süleymaniye Camisinde bayram namazını eda ettik. İstanbul'un her yerinden vatandaşlarımız Süleymaniye Camisine namaz kılmaya geldiler. Burada çok güzel manevi bir hava var. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını bu vesileyle kutluyorum. Allah, yeryüzünde yaşayan tüm mazlumların yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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