Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tarihi Yarımada'da, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu - Haberler

Tarihi Yarımada'da, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Fatih'teki tarihi ve turistik mekanlarda 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyarken, bazı vatandaşlar ise uyarıları dikkate almayarak dışarı çıktı.

23.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:37
Fatih 'teki tarihi ve turistik mekanlarda 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyarken, bazı vatandaşlar ise uyarıları dikkate almayarak dışarı çıktı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda Tarihi Yarımada'da yaşlı vatandaşlar çağrıya uyarak evinde kaldı.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan yarımadadaki tarihi ve turistik mekanlarda, uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanıyor.
Bu kapsamda, Eminönü Meydanı ve sahili, Sarayburnu sahili, Yeni Cami çevresi, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya önü, Topkapı Sarayı girişi önünün sakin olduğu gözlendi.
Galata Köprüsü'nde ise balık tutan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlarla diğer kimselerin sayısında oldukça azalma görülürken, Aksaray metro İstasyonu çevresinin de alınan tedbirler kapsamında genel olarak sakin olduğu dikkati çekti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Tarihi Yarımada’da, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Tarihi Yarımada'da, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Etiketler : Koronavirüs, Fatih, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

’Evinize gidin’ diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi Haberler
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi
Kendisini karantiya alan Merkel’in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Haberler
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı’nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti Haberler
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı Haberler
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu Haberler
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı Haberler
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü Haberler
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

Niğde'de "tefeci" operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haber ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Hamaney, Kovid-19 hakkında yalan söylüyor" - Haber Ruhani: "ABD bu ağır şartlarda İran'a karşı yaptırımları şiddetlendiriyor" - Haber Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye'de Esad ile görüştü - Haber Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan işverene çağrı: Lütfen işçi çıkartmayın - Haber Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti - Haber RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı - Haber Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi - Haber "Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi - Haber 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Loading