Tarihi Yarımada’da virüs sessizliği: Kapalıçarşı’yı kapatabiliriz
Turizm ve ticaretin en yoğun olduğu merkezlerin başında gelen Tarihi Yarımada, koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.
16.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:23
Turizm ve ticaretin en yoğun olduğu merkezlerin başında gelen Tarihi Yarımada, koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Konuya ilişkin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Kurtulmuş, "Kapalıçarşı'yı geçici olarak kapatmayı düşünebiliriz." açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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