Kaynak: AA

BURAK AKAY - Dünya harp tarihinde önemli yer tutan " Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı Gelibolu Yarımadası, eşsiz zaferin 104'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilecek törenlere hazırlanıyor.Uluslararası boyutta yapılacak törenler öncesi, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığınca hazırlıklar başladı.Bu kapsamında törenlere katılacak yerli ve yabancı konukların listeleri hazırlanıyor. Misafirlerin konaklayacakları yerlerin belirlenmesinin ardından alandaki düzenlemelere geçilecek.Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek törenler için bölgeye 3 bin kişilik portatif tribün kurulacak.Ayrıca bölgede peyzaj düzenlemelerinde son kontroller yapılıp gerekli görülen yerlerde yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışması gerçekleştirilecek ve tören alanları hazır hale getirilmiş olacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir , AA muhabirine, bölgenin bu yıl 18 Mart ve 24-25 Nisan'da uluslararası boyutta gerçekleştirilecek törenlere ev sahipliği yapacağını söyledi.18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi törenleri için tarihi alandaki çalışmaların sürdüğünü aktaran Kaşdemir, her yıl 18 Mart'ta Çanakkale zaferlerini büyük bir heyecan ve gururla bütün milletçe kutladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da bugüne kadar her 18 Mart törenlerine katıldığını hatırlatan Kaşdemir, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle devletimiz ve milletimiz birlikte o büyük zafer gününü gururla kutluyoruz. Bugüne kadar çok şükür ki bir aksaklık olmadı çünkü gerek milletimizin vermiş olduğu destek, göstermiş olduğu ilgi gerekse bütün devlet kurumlarının yapmış olduğu uygulama bizim işimizi daha da kolay hale getiriyor." dedi.Kaşdemir, Tarihi Alan Başkanlığı olarak törenleri profesyonel bir şekilde olağan hale getirdiklerini anlattı.Görevlilerin bu konuda çok deneyimli olduğunu vurgulayan Kaşdemir, "Hazırlıklarımız devam ediyor. Bu yıl da törenlerimize çok büyük üst düzey katılım bekliyoruz. Milletimizle o gurur günümüzü kutlamak, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anmak ve yad etmek istiyoruz. İnşallah 18 Mart'ta yine bu sene bütün devlet erkanıyla, halkımızla şehitlerimizi, Çanakkale kahramanlarını, bu toprakları bize yurt yapanları bir kez daha anacağız." ifadesini kullandı."Çalışmalara günler öncesinden başladık"Kaşdemir, bölgede görevli ekiplerin çalışmalara günler öncesinden başladığını bildirdi.Tarihi alanda büyük bir özveriyle çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Kaşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:"Şu anda törenlere kimler katılacak, bunun tespiti yapılıyor. Bölgedeki oturma düzeninden tutun kurulacak çadırlara kadar, gelecek misafirlerimizin konaklayacakları yerlerden tutun ikramlara kadar her detay büyük bir titizlik içinde değerlendiriliyor. Törenlerin güzellik içinde geçmesi için çaba sarf ediyoruz. Yine her yıl olduğu gibi yurt dışından misafirlerimiz gelecek. Tüm ülkeden Çanakkale şehitlerinin ve gazilerinin torunları burada olacak. Onlarla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle herkes burada olacak. Şu anda aksayan bir durum yok çok şükür. Herkesin yardımı çok büyük."