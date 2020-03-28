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Tarihi yarımada sessizliğe büründü (2)

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından başta tarihi yarımada olmak üzere birçok ilçede park ve sahiller boş kalırken, vatandaşlar tedbirlere uydu.

28.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:11
İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından başta tarihi yarımada olmak üzere birçok ilçede park ve sahiller boş kalırken, vatandaşlar tedbirlere uydu.
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge ile virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerleriyle piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor , yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklandı.
Yasak kararı ve "evde kal" çağrılarına uyan vatandaşların virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ettiği görüldü.
Vapur, tramvay ve otobüs seferlerinde az sayıda vatandaşın seyahat etmesi dikkati çekti.
Tarihi yarımdanın simgelerinden Ayasofya ve Sultanahmet meydanları az sayıda turisti ağırladı.
Havadan görüntülendi
Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan yeni kararların İstanbul'da sahillere yansıması, AA ekipleri tarafından havadan görüntülendi.
Haftasonunun oldukça yoğun olduğu Ortaköy, Bebek ve Sarıyer sahillerinde vatandaşlar tedbirlere riayet etti.
Sahillerde yürüyüş yapmak isteyen bazı vatandaşları, güvenlik ekipleri yeni kararları bildiren anonslarla uyardı.
Bakırköy Ataköy Marina'da ve sahilde bekleyen polis ve güvenlik görevlileri, spor için gelen az sayıda kişiyi uyararak evlerine dönmelerini istedi.
Sahildeki spor alanlarındaki sessizlik dikkati çekerken parklarda zabıta ekiplerinin görev aldığı görüldü. Az sayıda balıkçı ise takalarıyla balık avına çıktı.
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Tarihi yarımada sessizliğe büründü (2)

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel

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Tarihi yarımada sessizliğe büründü (2)

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