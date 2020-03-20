Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››TARİHİ YARIMADADAKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Güncel

TARİHİ YARIMADADAKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ersan SAN/ KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı.

20.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:13
TARİHİ YARIMADADAKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ersan SAN/ KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı. Tarihi yarımadadaki sessizlik havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan "evde kalın" çağrılarının ardından İstanbul'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Tarihi yarımadadaki sakinlik dikkat çekti. Sultanahmet Meydanı boş kaldı. Sakinliğin gözlendiği tarihi yarımada havadan görüntülendi

(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

-Sultanahmet camii.

-Ziyarete kapatılan Topkapı sarayı , Ayasofya ,Yerebatan Sarnıcı.

-Sultanahmet meydanın boş görüntüleri.

-Ayasofya müzesinin arkasından görünen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü.

(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

-Meydanın boş görüntüleri.

-Güvercinler.

-Ayasofya nın  giriş kapısındaki turistler.

-Sultanahmet camii.

-Ayasofya müzesi.

-Fotoğraf çektiren turistler.

-Maske ile gezen turist.

-Genel ve detay görüntüler.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sultanahmet, Koronavirüs, Ayasofya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi Güncel
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Güncel
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Güncel
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu
Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Güncel
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Loading