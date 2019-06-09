Tarihi yelkenli battı, 1,7 milyon dolara restore edilmişti

– 19'uncu yüzyıldan kalma tarihi yelkenli, Almanya 'nın Elbe Nehri'nde çarpışma sonucu battı. 43 kişinin kurtarıldığı kazada, 7 kişi yaralandı.Kaza, Hamburg şehrinin yakınlarından geçen Elbe Nehri'nde yerel saat ile 14: 30 sularında meydana geldi. 1883 yılında inşa edilmiş yelkenli 'No 5 Elbe' ile 141 metre uzunluğundaki, Kuzey Denizi 'ne hareket etmekte olan konteyner gemisi çarpıştı. 43 kişinin kurtarıldığı kazada, 7 kişinin yaralandığı duyuruldu.

1 MİLYON 500 BİN DOLARA RESTORE EDİLMİŞTİ

Yerel medya, tarihi yelkenli No 5 Elbe'nin, Mayıs ayında, 1 milyon 700 bin dolara suya indirilmek üzere restore edildiğini duyurdu. Kazanın ardından yelkenlinin kurtarılmaya çalışıldığı; ancak tahta olması nedeniyle çok çabuk su aldığı ve hızlıca battığı duyuruldu.

Kazanın nedenine dair inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

- Almanya