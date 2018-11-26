Tarihi Zafer!

Trabzonspor
, Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe
'yi devirerek, tarihi bir sonuca imza attı. Bordo-mavili takım hem lig yolunda rahat bir nefes aldı hem de 8 yıllık hasretini sonlandırdı.
Son olarak 2010-11 sezonunda 2. haftada evinde Fenerbahçe'yi 3-2 ile mağlup eden Trabzonspor, tam 8 yıl sonra rakibini yenmeyi başardı.
İç saha ve dış sahada Fenerbahçe'ye karşı galibiyet alamayan bordo-mavili takım 18 maç sonra bu şanssızlığını bitirmiş oldu. Lig ve kupada rakibini deviremeyen Karadeniz
temsilcisi, önemli bir sonuç elde etti.
Avni Aker, Kadıköy
, Ankara 19 Mayıs
ve Medical Park statlarında yapılan maçlardan galip gelemeyen Trabzonspor, uzun bir serinin sonunda şanssızlığını noktaladı. Trabzonspor'un son olarak Ağustos 2010'da Fenerbahçe'ye karşı almış olduğu galibiyette dönemin teknik direktörü Şenol Güneş
'in yardımcısı olan Ünal Karaman
, bu kez birinci adam olarak bu mutluluğu yaşadı.
]
Fenerbahçe,Trabzonspor
26 Kasım 2018 Pazartesi 08:22