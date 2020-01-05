Haberler » Güncel » Tarihi Zeytinlik semtindeki çalışmalar sürüyor - Haber

Tarihi Zeytinlik semtindeki çalışmalar sürüyor

Giresun İl Özel İdaresince tarihi Zeytinlik semtinde sürdürülen ikinci etap "Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım" projesinde sona gelindiği bildirildi.

05.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:22 Tarihi Zeytinlik semtindeki çalışmalar sürüyor
İl Özel İdaresince tarihi semtinde sürdürülen ikinci etap "Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım" projesinde sona gelindiği bildirildi.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, projenin ağustos ayında uygulamaya konulduğu belirtildi.
Sona yaklaşılan çalışmalar kapsamında sit alanı içinde kalan ve 1852 yılında yapılan konak ile bazı ev ve tarihi trafonun restore edildiği kaydedilen açıklamada, bazı binaların sıva, boya, silme ve söve uygulamalarının yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, Yüzbaşı Sokak girişinde, mülkiyeti Giresun Belediyesine ait alanın çocuk parkı olarak düzenleneceği ifade edilerek, Giresun Müze girişi karşısındaki alanda, park olacak şekilde düzenleme yapılacağı bildirildi.

Zeytinlik, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48   TBMM Başkanvekili Adan: "Sarıkamış'ın her karış toprağında parıldayan, Türk Milleti'nin soylu... - Haber
14:48   Giresun karadeniz'in dağlarında ekiplerin karla mücadelesi - Haber
14:48   İzmir dikili'de kaçak göçmenlerin botu ile sahil güvenlik botu çarpıştı 3 ölü, 2 kayıp - Haber
14:48   Adana ve Mersin için kuvvetli sağanak uyarısı - Haber
14:41   Gültak: "Akdeniz'de rüzgar artık farklı esiyor" - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
09:25   İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor - Haber
09:24   Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek - Haber
5.01.2020 14:50:21