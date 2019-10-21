Tarihin en eski incisi Abu Dabi'de sergilenmeye başlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi emirliğinde yapılan kazılarda keşfedilen tarihin en eski doğal incisi, müzede sergilenmeye başlandı.

Abu Dabi yakınlarındaki Marawah Adası'nda devam etmekte olan arkeolojik kazılarda, 2017 yılında bulunan inci, yapılan karbon testleriyle milattan önce 5800 ile 5600 yıllarından kalma olduğu belirlendi. BAE Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Abu Dabi şehrinde Louvre Müzesi'nde sergilenmeye başlanan tarihin eski doğal incisi, yaklaşık 8 bin yıl yaşında ve Neolitik döneme ait.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Marawah Adası kazı yerinden görüntüler

-İnci'nin görüntüsü